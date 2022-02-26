عبد الواحد السيد: الزمالك انهار حين قال درويش مازحا كفى بطولات لأننا نفتقد للمال

السبت، 26 فبراير 2022 - 11:03

كتب : FilGoal

عبد الواحد السيد حارس الزمالك

استرجع عبد الواحد السيد حارس مرمى مصر والزمالك السابق السنوات العجاف التي عاشها النادي بين تتويجيه الـ11 والـ12 في الدوري المصري الممتاز.

"وحيد" كما يلقبه الجمهور كان قائد القلعة البيضاء خلال سنوات عانى فيها الفريق على صعيد النتائج.

وقال عبد الواحد (44 عاما) عبر قناة الزمالك:"بداية المشاكل كانت بعد اجتماع مع كمال درويش (رئيس النادي من 2001 إلى 2005)، حين قال مازحا: كفى بطولات، لا نملك مالا لنصرف عليكم. منذ هذه الجلسة لم نر خيرا".

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وواصل "بدأ التخبط الإداري، وكان الأهلي يحصل على أضعاف المال الذي يدخل الزمالك. من 2005 إلى 2013 كان النادي ينتدب لاعبين فرز ثالث، ولا يمنحهم مستحقاتهم".

وأضاف "في مرة لم أر محمد عبد الشافي في المران، هاتفته فقال إنه لا يملك مالا يستطيع به المجيء إلى النادي، اللاعبون كانوا لا يستطيعون حضور المران بسبب نقص المال، ضحوا كثيرا".

وأتم "تنازلت عن 6 ملايين جنيه للنادي في عهد مرتضى منصور، مستحقات 3 سنوات ونصف".

لعب عبد الواحد السيد في الزمالك من 1997 إلى 2014، وتوج مع الفريق بـ16 لقبا.

وارتدى قميص مصر للمقاصة في موسم 2014-2015 قبل أن يعلق حذاءه.

وفاز بكأس إفريقيا 2006 و2010 مع منتخب مصر.

الزمالك عبد الواحد السيد
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