انتخابات الاتحاد السكندري – مصيلحي رئيسا بالتزكية وعبد المجيد نائب
الجمعة، 25 فبراير 2022 - 21:49
كتب : هاني العوضي
أصبح محمد مصيلحي رئيسا لنادي الاتحاد السكندري لفترة جديدة بالتزكية.
أعلنت اللجنة القضائية المشرف على انتخابات الاتحاد السكندري، نتيجة الانتخابات النهائية.
وشهدت الانتخابات فوز محمد مصيلحي بفترة رئاسية جديدة للنادي بالتزكية بسب عدم ترشح أي اسم أمامه.
من جهة أخرى، حسم أحمد عبد المجيد منصب نائب الرئيس بالتزكية بعد استبعاد منافسه شريف الحلو.
وفاز محمد البحيري ومحمود القاضي بمنصبي العضوية تحت السن بالتزكية كذلك.
وأخيرا، فاز خمسة اعضاء من قائمة مصيلحي بعضوية فوق السن، وهم إبراهيم شعبان، ومحمد أحمد، وحازم الرجال، ومحمد خميس، وإسماعيل محمد.
ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل في بطولة الدوري المصري.
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