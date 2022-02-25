استراحة في إفريقيا - الرجاء (0) - (0) هورويا.. نهاية الشوط الأول
الجمعة، 25 فبراير 2022 - 20:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الرجاء المغربي وهورويا الغيني ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.
ويحتل الرجاء صدارة المجموعة الثانية بـ6 نقاط من مباراتين، يليه أمازولو بـ6 نقاط من 3 مباريات، ثم وفاق سطيف بـ3 نقاط، ويتذيل هورويا المجموعة باحثا عن اول نقاطه في هذه المباراة.
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نهاية الشوط الأول
ق 45 الشوط يوشك على الانتهاء.. ولا يوجد أي تسديدة على المرمى من الجانبين
ق 44 ياكوبا باري يسدد ولكن بجوار قائم الرجاء
ق 30 الاستحواذ 68% لصالح الرجاء.. ندرة في المحاولات وخطورتها
ق 15 ربع ساعة تمر والنتيجة لا تزال التعادل السلبي
بداية المباراة
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