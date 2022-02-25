المنياوي لـ في الجول: هذا سبب أكبر مشاكل الإسماعيلي.. واللاعبون يحتاجون للثقة

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 20:59

كتب : ياسر الشريف

الاسماعيلى صبري المنياوي

يرى صبري المنياوي المدير الفنى الأسبق للإسماعيلي أن عودة الفريق إلى سابق عهده وعلاج الأداء وتعديل النتائج يحتاج إلى استقرار الجهاز الفني أولا.

وقال المنياوي لـ FilGoal.com: "أكبر مشاكل الفريق التى تؤثر على مسيرته تتعلق بكثرة تغيير المدربين مما أدى إلى عدم استقرار أى مدرب يتولى المسؤولية".

وتابع "لابد من منح الأمان للمدرب وذلك من قِبل المسؤولين بالنادى حتى يعمل ويبذل كل جهده من أجل الفريق وإعداده فنيا".

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وأضاف "الاسماعيلي يضم لاعبين جيدين ولست مع من يقول أن الفريق لا يضم لاعبين على المستوى المطلوب، ولكن كل الأمر يتعلق بفرض الثقة على مجموعة اللاعبين من قبل المسؤولين حتى يُخرجوا كل ما لديهم".

وأتم "الإسماعيلي يحتاج إلى فرض العدل بين كل من بالنادى وأقول لا أعلم أى أمر بالداخل لكن المفترض أن يتوافر هذا العمل لأن لذلك ستكون له أثاره على الفريق".

ويستعد الإسماعيلي للقاء مصر للمقاصة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الكلية الحربية في الجولة 11 من الدوري.

يحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد 3 ألقاب من 10 مباريات دون فوز حتى الآن.

الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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