مباشر كرة سلة - مصر (43) (51) السنغال.. نهاية الربع الثالث
الجمعة، 25 فبراير 2022 - 20:00
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر ضد السنغال ضمن منافسات المرحلة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.
ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من: السنغال وكينيا والكونغو الديمقراطية، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.
وتقام المباريات خلال الفترة من 25 وحتى 27 من شهر فبراير الجاري، على أن يواجه المنتخب مصر نظيره السنغال، ثم يلعب أمام كينيا، ويختتم مبارياته بمواجهة الكونغو الديمقراطية.
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نهاية الربع الثالث: السنغال 51-43 مصر
بداية الربع الثالث
نهاية الربع الثاني: السنغال 37-26 مصر
بداية الربع الثاني
نهاية الربع الأول: السنغال 16- 11 مصر
بداية اللقاء
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