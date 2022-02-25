بهدف قاتل.. فيوتشر يتقدم في الترتيب بعد الفوز على المقاولون

بهدف قاتل من البديل محمد رضا، فاز فيوتشر على المقاولون وتقدم في جدول ترتيب الدوري.

فاز فيوتشر على المقاولون العرب بهدف مقابل لا شيء على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

محمد رضا سجل هدف فوز فيوتشر في اللقاء بالدقيقة الـ83 من زمن المباراة.

الفوز رفع رصيد فيوتشر إلى 15 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 8 نقاط في المركز الـ15.

التشكيل

علي ماهر بدأ اللقاء بـ أحمد عاطف في الهجوم، فيما تواجد أحمد رفعت، بجانب ناصر ماهر وأيمن الصفاقسي تحت المهاجم.

على الجهة الأخرى، قاد محمد سالم هجوم المقاولون العرب، ومن خلفه لويس إدوارد، وأمادو نياس، وأحمد عفيفي، فيما لعب أمير عابد كظهير أيسر بسبب إصابة حسن الشامي.

وصف المباراة

المقاولون العرب كان المبادر بالهجوم في بداية المباراة، وأرسل محمد مجلي بينية إلى محمد سالم في الدقيقة الثالثة، والذي راوغ محمود حمدي حارس الفريق وسدد بجانب القائم.

ورد فيوتشر في الدقيقة الـ13 بمرتدة قادها ناصر ماهر والذي أرسل الكرة إلى أحمد رفعت، والذي راوغ بدوره وسدد، لكن تصدى لها أحمد عربي إلى ركنية.

فيوتشر سجل الهدف الأول في الدقيقة الـ32 لكن لم يحتسب. تبادل رائع للكرة بين عمر كمال وأحمد عاطف ثم تصويبة من عمر تصدى لها الحارس وتابعها ناصر ماهر في المرمى.

حكم المباراة عاد إلى تقنية الفيديو، وقرر إلغاء الهدف بسبب التسلل، لينتهي الشوط الأول سلبيا.

الشوط الثاني

محمد عودة أجرى أولى التبديلات بين الشوطين بدخول كريم مصطفى بدلا من عماد فتحي.

ورد علي ماهر في الدقيقة الـ55 بدخول محمد رضا، ومصطفى البدري بدلا من العربي بدر، وأيمن الصفاقسي.

فيوتشر كاد يتقدم في الدقيقة الـ63 بعد تمريرة من أحمد عاطف إلى أحمد رفعت، لكن رفعت سدد بجانب القائم.

هنا شارك عبد الرحمن جبنة في صفوف المقاولون العرب بدلا من محمد سالم في الدقيقة الـ63.

تبديلات علي ماهر استمرت في الدقيقة الـ75 بدخول أليو نداي، وأشرف مجدي بدلا من أحمد عاطف، وأحمد رفعت الذي غادر الملعب مصابا.

التبديلات كادت تؤتي ثمارها سريعا بهدف أول. مصطفى البدري استلم الكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ81 وسدد في القائم الأيمن.

والهدف كان مسألة وقت فقط. البديل محمد رضا سجل الأول في الدقيقة الـ84. كرة ثابتة نفذها ناصر ماهر، وقابلها رضا برأسية في المرمى مسجلا الأول.

عودة حاول العودة في اللقاء ودفع بـ أحمد علي، وعبد الله ياسين في الدقيقة الـ88 بدلا من لويس إدوارد، وأحمد عفيفي.

أما علي ماهر، فأمن دفاعاته بدخول سعد سمير بدلا من ناصر ماهر.

وحاول لاعبو المقاولون العرب العودة من الكرات الثابتة، لكن دفاع فيوتشر كان أقوى، لينتهي اللقاء بفوز فيوتشر بهدف.

الفوز رفع رصيد فيوتشر إلى 15 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 8 نقاط في المركز الـ15.