مباشر كرة يد - الأهلي (2)-(7) الزمالك.. الأبيض يوسع الفارق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في الجولة العاشرة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين لكرة اليد.

رصيد الزمالك في الصدارة إلى 37 نقطة مقابل 35 نقطة للأهلي قبل الجولة الأخيرة.

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ق 7: 6-2 للزمالك

ق 4: الزمالك يوسع الفارق 4-1

ق 3: الزمالك يتقدم 2-1

ق: 2: الأهلي 1-1 الزمالك

بداية اللقاء