مباشر الدوري المصري - فيوتشر (0)-(0) المقاولون العرب.. رفعت يهدر مجددا

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 17:26

كتب : FilGoal

فيوتشر - البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر والمقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

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ق. 64 عاطف يمهد الكرة إلى أحمد رفعت داخل منطقة الجزاء، لكنه يسدد بجانب القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

الحكم يعود لتقنية الفيديو ويلغي الهدف للتسلل.

ق. 32 جووول أووول لفيوتشر. تبادل رائع للكرة بين عمر كمال وأحمد عاطف ثم تصويبة من عمر تصدى لها الحارس وتابعها ناصر ماهر في المرمى.

ق. 13 مرتدة وتمريرة من ناصر ماهر إلى أحمد رفعت الذي استلم واخترق وسدد وتصدى لها العربي إلى ركنية.

ق. 2 بينية من محمد مجلي إلى محمد سالم الذي راوغ الحارس وأهدر.

بداية المباراة

الدوري المصري فيوتشر المقاولون العرب
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