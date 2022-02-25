تشكيل الدوري – عاطف يقود هجوم فيوتشر.. وأمير عابد ظهير أيسر مع المقاولون

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 17:01

كتب : FilGoal

فيوتشر - البنك الأهلي

يبدأ أحمد عاطف كأساسي في هجوم نادي فيوتشر أمام المقاولون العرب، فيما دفع محمد عودة بـ أمير عابد كظهير أيسر بسبب غيابات الذئاب.

أعلن علي ماهر، ومحمد عودة مدربا فيوتشر والمقاولون العرب، تشكيلا فريقيهما للمواجهة المرتقبة بينهما بعد قليل.

تشكيل فيوتشر شهد البدء بـ عمر كمال كظهير أيمن، فيما يبدأ أحمد عاطف كمهاجم، ومن خلفه أحمد رفعت، وناصر ماهر، وأيمن الصفقاسي.

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وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حارس: محمود حمدي.

الدفاع: عمر كمال - مروان صحراوي – محمود مرعي – جوزيف جوناثان نجويم.

الوسط: عربي بدر – كريم وليد "نيدفيد".

أمامهما: أيمن الصفاقسي – ناصر ماهر – أحمد رفعت.

الهجوم: أحمد عاطف.

من جهة أخرى، يتواجد أمير عابد كظهير أيسر مع المقاولون العرب بسبب حسن الشامي، فيما يبدأ محمد مجلي في وسط الملعب بجانب أحمد عفيفي، وعماد فتحي.

ويقود محمد بسام الهجوم على حساب أحمد علي، فيما يلعب لويس إدوارد، وأمادو نياس على الجانبين.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حارس: أحمد العربي.

الدفاع: باسم علي – محمود عزت – محمد سمير – أمير عابد.

الوسط: محمد مجلي – أحمد عفيفي – عماد فتحي.

الهجوم: أمادو نياس – محمد بسام – لويس إدوارد.

الدوري المصري فيوتشر المقاولون العرب
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