نهاية قرعة الدوري الأوروبي بمواجهة برشلونة وجالاتا سراي.. وبدء مراسم دوري المؤتمر الأوروبي

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 12:56

كتب : FilGoal

كأس الدوري الأوروبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم سحب قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

وتقام قرعة الدوري الأوروبي في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

فيما تقام قرعة دوري المؤتمر الأوروبي في الثانية ظهرا.

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نتائج قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي:

رينجرز الأسكتلندي X ريد ستار بلجراد الصربي

سبورتنج براجا البرتغالي X موناكو الفرنسي

بورتو البرتغالي X ليون الفرنسي

أتالانتا الإيطالي X باير ليفركوزن

إشبيلية الإسباني X وست هام الإنجليزي

برشلونة الإسباني X جالاتا سراي التركي

لايبزيج الألماني X سبارتاك موسكو الروسي

ريال بيتيس الإسباني X إنتراخت فرانكورت الألماني

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أما فرق دوري المؤتمر الأوروبي والمتأهلة من دور المجموعات مباشرة هي:

ألكمار الهولندي

بازل السويسري

كوبنهاجن الدنماركي

فينيورد الدنماركي

خينت البلجيكي

لاسك لينز النمساوي

ستاد رين الفرنسي

روما الإيطالي

الفرق المتأهلة من الملحق (دور الـ 16 الأول):

بودوجليمت النرويجي

ليستر سيتي الإنجليزي

مارسيليا الفرنسي

بارتيزان بلجراد الصربي

إيندهوفن الهولندي

سلافيا براج التشيكي

فيتيسيه آرنهم الهولندي

باوك اليوناني

الدوري الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي
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