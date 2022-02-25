فتح الله: لا يوجد فريق ينافس على الدوري يفقد 20 نقطة بالدور الأول.. تعلمنا من الماضي

قال محمود فتح الله مدرب بيراميدز إن فريقه اكتسب خبرات من المواقف التي مر بها في المواسم الأخيرة كي يكون منافسا بقوة على الألقاب الموسم الجاري.

وتحدث فتح الله لقناة "إم بي سي مصر" قائلا: "في كل سنة هناك مقومات معينة وطموح معين يجعلنا نرى إلى أين سنصل".

وواصل "حتى حينما لم نتوج بالبطولات كنا نقدم كل ما لدينا ولكن الموسم الجاري بدأنا بشكل مميز ولديها جهاز فني جديد وصفقات جيدة وحافظنا على قوام الفريق ونسير بخطى ثابتة".

وأكمل "السنوات الماضية كنا نخرج من المنافسة على الدوري من الدور الأول وحدث ذلك الموسم الماضي بعد تأخرنا بـ18 أو 20 نقطة".

وشدد "لا يوجد فريق يرغب في المنافسة يفقد تلك النقاط، الموسم الجاري نسير بخطى ثابتة في أكثر من بطولة واستفدنا من خبرات السنوات الماضية خاصة بعد خوضنا لنهائي وقبل نهائي الكونفدرالية في عامين متتاليين".

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري بـ23 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه الأهلي وللأخير لقاء أقل.