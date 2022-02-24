مباشر في أوروبا - نابولي (1) - (2) برشلونة.. ركلة جزاء تقلص الفارق
الخميس، 24 فبراير 2022 - 21:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نابولي ضد برشلونة في إياب الدور الإقصائي الأول للدوري الأوروبي.
الذهاب انتهى في كامب نو بالتعادل 1-1.
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ق 23 جوووووووووول نابولي يقلص الفارق ويسدد الركلة على يمين تير شتيجن
ق 21 ركلة جزاء ضد برشلونة.. تير شتيجن يعرقل فيكتور أوسيمن
ق 18 تسديدة قوية من أوباميانج ولكن تمر فوق العارضة
ق 14 جوووووووووول الثاني.. تسديدة رائعة بقدم فرينكي دي يونج من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك
ق 8 جوووووووووووول جوردي ألبا يسجل الأول بيمينه بعد تمريرة من أداما تراوري
بداية المباراة
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