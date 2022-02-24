مباشر في أوروبا - نابولي (1) - (2) برشلونة.. ركلة جزاء تقلص الفارق

الخميس، 24 فبراير 2022 - 21:52

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي برشلونة بهدف بيدري في مرمى فالنسيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نابولي ضد برشلونة في إياب الدور الإقصائي الأول للدوري الأوروبي.

الذهاب انتهى في كامب نو بالتعادل 1-1.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 23 جوووووووووول نابولي يقلص الفارق ويسدد الركلة على يمين تير شتيجن

ق 21 ركلة جزاء ضد برشلونة.. تير شتيجن يعرقل فيكتور أوسيمن

ق 18 تسديدة قوية من أوباميانج ولكن تمر فوق العارضة

ق 14 جوووووووووول الثاني.. تسديدة رائعة بقدم فرينكي دي يونج من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك

ق 8 جوووووووووووول جوردي ألبا يسجل الأول بيمينه بعد تمريرة من أداما تراوري

بداية المباراة

برشلونة نابولي الدوري الأوروبي
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