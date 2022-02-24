مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (0) - (1) ولفرهامبتون.. جوووول بعد خطأ فادح

الخميس، 24 فبراير 2022 - 21:35

كتب : FilGoal

جابرييل مارتينيلي - أرسنال × بيرنلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال وولفرهامبتون التي تقام في ملعب الإمارات والمؤجلة من الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

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ق9: جووووول أوووول لولفرهامبتون عن طريق هوانج هي تشان بعد خطأ فادح من جابرييل الذي أعاد الكرة لحارس مرماه ليستغل لاعب الذئاب الأمر وخطف الكرة وراوغ رامسديل وسدد الكرة في الشباك.

ق6: جوول؟ لا، رومان سايس يسجل لولفرهامبتون وإلغاء الهدف بداعي التسلل على اللاعب المغربي.

انطلاق المباراة.

أرسنال ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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