مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (0) - (1) ولفرهامبتون.. الشوط الثاني
الخميس، 24 فبراير 2022 - 21:35
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أرسنال وولفرهامبتون التي تقام في ملعب الإمارات والمؤجلة من الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم ولفرهامبتون بهدف دون رد.
ق9: جووووول أوووول لولفرهامبتون عن طريق هوانج هي تشان بعد خطأ فادح من جابرييل الذي أعاد الكرة لحارس مرماه ليستغل لاعب الذئاب الأمر وخطف الكرة وراوغ رامسديل وسدد الكرة في الشباك.
ق6: جوول؟ لا، رومان سايس يسجل لولفرهامبتون وإلغاء الهدف بداعي التسلل على اللاعب المغربي.
انطلاق المباراة.
نرشح لكم
تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء ضد ولفرهامبتون فسخ التعاقد يقترب.. حظر الراعي الروسي لـ مانشستر يونايتد في إنجلترا كلوب: صلاح وماني قدما مباراة رائعة أمام ليدز.. ولا نطارد مانشستر سيتي هل يهدد بالرحيل؟.. كونتي: سأتحدث مع إدارة توتنام.. لن أقبل استمرار الهزائم ماذا قدم محمد صلاح ضد ليدز.. تقدم في ترتيب تاريخي بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 حفلة في أنفيلد بطولة الفرعون.. صلاح يسجل هدفين وليفربول يضرب ليدز بسداسية ويشعل صراع الصدارة تشكيل ليفربول – صلاح وماني يقودان الهجوم أمام ليدز.. وعودة أرنولد