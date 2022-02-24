تشكيل في الدوري - منسي يهاجم فريقه السابق.. وبيراميدز يتحدى البنك الأهلي بالقوة الضاربة

قائمة الأهلي أمام المصري - ثلاثي شاب وغياب طاهر وحمدي فتحي

جمعة: موسيماني ليس الأفضل في تاريخ الأهلي.. وهذا ما حدث مع إمام عاشور بعد ما قلته عنه

وائل جمعة: ظلمت خلال عملي كمدير كرة في الأهلي.. ما رأيته كان يحدث لأول مرة بسبب الإدارة

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مباراة غيرت مسيرتي – وائل القباني.. عندما عدت للمشاركة بعدما كنت خارج قائمة الـ 25

أمير مرتضى: غياب زيزو؟ لا أفضل الحديث عن المشاكل.. والونش يتحامل على نفسه منذ عام

موسيماني: التغييرات في التشكيل لضخ دماء جديدة .. وحققنا أهدافنا وذلك سر استمرار تاو

محمد مصيلحي: لنا ركلة جزاء واضحة أمام الأهلي.. ولم أسمع كثيرا عن حكم تقنية الفيديو