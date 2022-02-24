ماركا: مبابي رفض عرضا من سان جيرمان بـ 90 مليون يورو.. ومحاولات جديدة

الخميس، 24 فبراير 2022 - 11:03

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - لايبزج - دوري أبطال أوروبا

لا يزال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان مصرا على الرحيل بنهاية الموسم الجاري ورفض جميع الإغراءات لتجديد تعاقده مع النادي الفرنسي.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانيا عن رفض مبابي عرضا تجاوز الراتب السنوي فيه 90 مليون يورو.

ولا تزال محاولات باريس سان جيرمان من أجل إقناع مبابي بالاستمرار مع الفريق.

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وأشار تقرير ماركا إلى أن باريس سان جيرمان قدم عرضا رسميا لمبابي براتب تجاوز 90 مليون يورو سنويا مع وعد بمشروع رياضي قوي.

كما رفض مبابي العرض عندما تم اقتراحه مرة أخرى في أغسطس الماضي.

وكشفت ماركا أن العرض قد أثير مرة أخرى في الأسبوع الماضي خلال اجتماع بين الطرفين مع اقتراح بإمكانية إدراجه في اتفاق قصير الأجل لمدة عامين.

وحتى الآن مازالت إجابة مبابي سلبية تجاه العروض المقدمة من باريس سان جيرمان.

وأوضح التقرير أن مبابي بات أكثر من مجرد لاعب كرة قدم لفريق باريس سان جيرمان بل أصبح وجه النادي حتى أكثر من نيمار وليونيل ميسي.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا على ريال مدريد يوم 9 من شهر مارس المقبل في إياب ثمن نهائئي دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الفرنسي بهدف دون مقابل سجله مبابي.

باريس سان جيرمان كيليان مبابي ريال مدريد
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