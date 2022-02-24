هل يهدد بالرحيل؟.. كونتي: سأتحدث مع إدارة توتنام.. لن أقبل استمرار الهزائم أنا آسف

انفجر أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنام غضبا عقب هزيمة فريقه على يد بيرنلي بهدف دون رد يوم الأربعاء في لقاء مؤجل من الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث كونتي عقب المباراة قائلا: "ربما أنا لست جيدا، توتنام اتصل بي لتغيير الأمور، لكنني شخص أمين، نحن نفعل كل شيء لنغير الموقف ولكنه ليس كافيا".

وأكمل "الهزيمة في أربع مباريات من خمسة ليس جيدا، هذا لا يحدث لي".

وتابع المدرب الإيطالي حديثه "سوف أتحدث مع الإدارة، توتنام يجب أن يجري تقييما بشأن النادي وعني، نحتاج لإيجاد أفضل حل فلا يمكنني استمرار الهزائم".

وأتم "هنا يتم تغيير المدربين، لكن اللاعبين هم أنفسهم، ولكن النتائج لا تتغير".

وينتهي تعاقد كونتي مع توتنام في صيف عام 2023.

ويحتل توتنام المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة ويبتعد عن المركز الرابع بسبع نقاط مع مباراتين مؤجلتين.