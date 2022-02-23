مباشر دوري الأبطال – أتليتكو مدريد (1) - (0) مانشستر يونايتد.. بنفيكا (0) - (1) أياكس

تشكيل دوري أبطال أوروبا - نونيز يقود هجوم بنفيكا.. وهالر أساسي مع أياكس

تشكيل دوري أبطال أوروبا – يونايتد بالقوة الضاربة.. وجواو فيليكس يقود أتليتكو

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مواعيد مباريات اليوم 23 فبراير 2022 - الدوري المصري وليفربول.. ومواجهة خاصة لرونالدو في دوري الأبطال

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