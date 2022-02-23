مباشر دوري الأبطال – أتليتكو مدريد (1) - (0) مانشستر يونايتد.. بنفيكا (0) - (1) أياكس
الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 21:25
كتب : FilGoal
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أتليتكو مدريد X مانشستر يونايتد
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ق15: تسديدة قوية من برونو فيرنانديز ارتطمت بمدافعي أتليتكو وذهبت لركلة ركنية.
ق7: جووووول أوووول لأتليتكو من جواو فيليكس برأسية قوية.
انطلاق المباراة.
بنفيكا X أياكس
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق18: جووووووول أووول لأياكس من تاديتش.
انطلاق المباراة.
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