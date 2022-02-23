مباشر دوري الأبطال – أتليتكو مدريد (1) - (0) مانشستر يونايتد.. بنفيكا ضد أياكس

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 21:25

كتب : FilGoal

هدف برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد أمام ليدز يونايتد

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أتليتكو مدريد X مانشستر يونايتد

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ق7: جووووول أوووول لأتليتكو من جواو فيليكس برأسية قوية.

انطلاق المباراة.

بنفيكا X أياكس

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

انطلاق المباراة.

دوري أبطال أوزروبا ليلة الأبطال مانشستر يونايتد أتليتكو مدريد
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