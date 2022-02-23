مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(0) ليدز.. صلاح يواصل تهديد المرمى

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد ليدز يوناتيد في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

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ق 60: صلاح يسدد والحارس يمسك بالكرة

انطلاق المباراة

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 3/صفر

ق 46: أووووه صلاح يهدر الثالث والدفاع يبعد الكرة

ق 35: جوووووول صلاح والثالث من ركلة جزاء

ق 33: ركلة جزاااااء لساديو ماني

ق 30: جووووول ماتيب والثاني صناعة صلاح

ق 27: هدف ملغي بداعي التسلل لرافينيا

ق 15: جوووول صلاح والأول من ركلة جزاء

ق 13: ركلة جزاء لليفربول بعد لمسة يد من عرضية روبرتسون

ق 6: ماذا تفعل يا أليسون، جيمس قطع الكرة وكاد يسجل

ق 4: خطورة أولى من دياز بعد مراوغة الدفاع وتسديدة اصطدمت في ماني وخرجت بعيدا

انطلاق المباراة