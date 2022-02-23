مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(0) ليدز.. صلاح يواصل تهديد المرمى

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 21:16

كتب : FilGoal

ليفربول - محمد صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد ليدز يوناتيد في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
مؤتمر تشافي: هذا سبب عودة ديمبيلي للعب.. مارادونا مرجع للجميع ولكن ميسي غير التاريخ مؤتمر تير شتيجن: برشلونة يتقدم للأمام مع تشافي.. علينا أن نعاني لنفوز على نابولي مؤتمر أرتيتا: المنافسة على المربع الذهبي ستستمر لنهاية الموسم.. وولفرهامبتون يستطيع التواجد فيه

ق 60: صلاح يسدد والحارس يمسك بالكرة

انطلاق المباراة

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 3/صفر

ق 46: أووووه صلاح يهدر الثالث والدفاع يبعد الكرة

ق 35: جوووووول صلاح والثالث من ركلة جزاء

ق 33: ركلة جزاااااء لساديو ماني

ق 30: جووووول ماتيب والثاني صناعة صلاح

ق 27: هدف ملغي بداعي التسلل لرافينيا

ق 15: جوووول صلاح والأول من ركلة جزاء

ق 13: ركلة جزاء لليفربول بعد لمسة يد من عرضية روبرتسون

ق 6: ماذا تفعل يا أليسون، جيمس قطع الكرة وكاد يسجل

ق 4: خطورة أولى من دياز بعد مراوغة الدفاع وتسديدة اصطدمت في ماني وخرجت بعيدا

انطلاق المباراة

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
نقل مباراة سموحة وغزل المحلة إلى برج العرب الخسارة الأولى لـ حمد إبراهيم.. الجونة يفوز على الإسماعيلي ويعمق جراحه في الدوري سويلم: من الطبيعي مجاملة الأندية الشعبية.. ولا أعتقد وجود تزوير في قضية كهربا الاتحاد السكندري يعلن استضافة برج العرب لمبارياته في الدوري حتى نهاية الموسم انتهت في الدوري - الإسماعيلي (0)-(1) الجونة.. خسارة جديدة للأصفر المصري يتعادل مع إيسترن كومباني ويحرمه من فوزه الأول في الدوري تشكيل الدوري - فرناندو في هجوم الإسماعيلي بظهور حمد إبراهيم الأول.. وراندييانانتيناينا يقود الجونة أحمد سمير فرج: أقاتل لعودة الإسماعيلي لمساره الطبيعي كمنافس وحاصد للألقاب
أخر الأخبار
مران الزمالك – زيزو يشارك.. وفقرات ترفيهية استعدادا للوداد 44 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر دوري الأبطال – أتليتكو مدريد (1) - (0) مانشستر يونايتد.. بنفيكا (1) - (2) أياكس ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل دوري أبطال أوروبا - نونيز يقود هجوم بنفيكا.. وهالر أساسي مع أياكس ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(0) ليدز.. صلاح يواصل تهديد المرمى 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل دوري أبطال أوروبا – يونايتد بالقوة الضاربة.. وجواو فيليكس يقود أتليتكو 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليفربول – صلاح وماني يقودان الهجوم أمام ليدز.. وعودة أرنولد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
نقل مباراة سموحة وغزل المحلة إلى برج العرب 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر تشافي: هذا سبب عودة ديمبيلي للعب.. مارادونا مرجع للجميع ولكن ميسي غير التاريخ 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 3 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش 4 في الجول يكشف سر استمرار زيزو في أنجولا وتخلفه عن العودة مع الزمالك