مؤتمر تير شتيجن: برشلونة يتقدم للأمام مع تشافي.. علينا أن نعاني لنفوز على نابولي

يرى مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة أن فريقه يسير للأمام ويخطو خطوات جيدة مع مدربه تشافي هيرنانديز.

ويستعد برشلونة لملاقاة نابولي غدا الخميس في إياب دور الـ16 الأول من الدوري الأوروبي بعد التعادل ذهابا في إسبانيا بهدف لمثله.

وتحدث تير شتيجن في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء قائلا: "الناس يقولون الكثير من الأشياء ولكن الكل يعرف إنني لو كنت سيئا لما كنت سأتواجد في الملعب".

وتابع "أعتقد أننا نسير جيدا مع تشافي ونلعب بشكل أفضل ولدينا أسلوب واضح ونخطو للأمام ولدينا العديد من اللاعبين الشباب الذين يتعلمون ولا يوجد لدينا هامش للخطأ".

وعن أخطائه قال: "أخطئ أحيانا ولكن هذه هي كرة القدم وأنا أتدرب لتقديم كل ما لدي في المباريات".

أما عن نابولي قال: "نتحدث عن أحد أفضل الفرق في أوروبا ولديهم العديد من اللاعبين المميزين ولكن لا توجد مباراة سهلة في الدوري الإسباني أو في الدوري الأوروبي".

وشدد "علينا أن نعاني ونقدم أفضل ما لدينا للفوز ولكننا نعمل بشكل جيد".

وعن حال الوصول لركلات الترجيح قال: "سأحاول إيقاف كل شيء وسأكون مستعدا لأي شيء قد يحدث".

وأعرب تير شتيجن عن أمنيته في بقاء عثمان ديمبيلي مع الفريق رغم الإعلان سابقا عن رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وقال: "أعتقد أن عقده مستمر لنهاية الموسم لكننا نريد كفريق أن يشارك معانا فهو لديه الكثير من الجودة ونريد الاستفادة منه".