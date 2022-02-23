مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0)-(0) الجونة.. ضربة جزاء للأصفر

يقدم FilGoal.com تغطية حية مباراة الإسماعيلي والجونة في الجولة العاشرة من الدوري المصري على ملعب الإسماعيلية.

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط ودون فوز.

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ق 51: ركلة جزاء للإسماعيلي بعد عرقلة أحمد مصطفى

انطلاق المباراة