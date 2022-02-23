مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0)-(0) الجونة.. ضربة جزاء للأصفر

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 17:17

كتب : FilGoal

احتفالات الإسماعيلي بهدف كارميلو في الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية مباراة الإسماعيلي والجونة في الجولة العاشرة من الدوري المصري على ملعب الإسماعيلية.

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط ودون فوز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 51: ركلة جزاء للإسماعيلي بعد عرقلة أحمد مصطفى

انطلاق المباراة

الإسماعيلي في الدوري الجونة
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