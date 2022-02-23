مباشر في الدوري - إيسترن كومباني(1)-(1) المصري.. جووول التعادل
الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 14:45
كتب : FilGoal
يقدم كلم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيسترن كومباني والمصري على ملعب برج العرب في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ق27. جووووول التعادل لإيسترن كومباني عن طريق أحمد متعب من ركلة جزاء
ق25. ركلة جزااء لإيسترن كومباني بعد عركلة من إسلام صلاح لأحمد أمين أوفا
ق18. جوووووول أول للمصري عن طريق أوستن أموتو بعد تمريرة رأسية من أحمد شوشة
بداية المباراة
تأخر انطلاق المباراة بسبب إلزام الحكم لأحمد دعور بتغيير قميصه بسبب تشابهه مع قميص المصري
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
أحمد سمير فرج: أقاتل لعودة الإسماعيلي لمساره الطبيعي كمنافس وحاصد للألقاب تشكيل الدوري - خماسي دفاعي وتغييرات عديدة لـ المصري.. وأوفا وعيفيه يقودان إيسترن كومباني أحمد سامي: تدريب المنتخب الأولمبي شرف ولكن محمود متولي ينتظم في تدريبات الأهلي محامي كهربا: هناك اتفاق.. سنتحدث عند صدور الحكم مرتضى منصور: إذا ثبت تزوير عقد كهربا سأستقيل.. ولو أردت التعاقد مع موسيماني لفعلت مواعيد مباريات اليوم 23 فبراير 2022 - الدوري المصري وليفربول.. ومواجهة خاصة لرونالدو في دوري الأبطال قائمة بيراميدز - رمضان صبحي ضمن 22 لاعبا لمواجهة البنك الأهلي