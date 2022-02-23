مباشر في الدوري - إيسترن كومباني(1)-(1) المصري.. جووول التعادل

يقدم كلم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيسترن كومباني والمصري على ملعب برج العرب في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

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ق27. جووووول التعادل لإيسترن كومباني عن طريق أحمد متعب من ركلة جزاء

ق25. ركلة جزااء لإيسترن كومباني بعد عركلة من إسلام صلاح لأحمد أمين أوفا

ق18. جوووووول أول للمصري عن طريق أوستن أموتو بعد تمريرة رأسية من أحمد شوشة

بداية المباراة

تأخر انطلاق المباراة بسبب إلزام الحكم لأحمد دعور بتغيير قميصه بسبب تشابهه مع قميص المصري

بداية المباراة بعد قليل