مباشر في الدوري - إيسترن كومباني (2)-(2) المصري.. التعااااادل من أول لمسة

الأربعاء، 23 فبراير 2022 - 14:45

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بالهدف في مازيمبي

يقدم كلم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيسترن كومباني والمصري على ملعب برج العرب في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ق. 55 جوووول التعااادل. عرضية من حمودي يقابلها جريندو بهدف في المرمى من أول لمسة.

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ق. 54 أحمد حمودي، وجريندو، وإلياس الجلاصي يشاركون بدلا من حجاج عويس، ومصطفى أيمن، وعموري.

ق52. جوووول رائع لإيسترن كومباني عن طريق أحمد أمين أوفا الذي مر من عصام ثروت بشكل جميل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27. جووووول التعادل لإيسترن كومباني عن طريق أحمد متعب من ركلة جزاء

ق25. ركلة جزااء لإيسترن كومباني بعد عركلة من إسلام صلاح لأحمد أمين أوفا

ق18. جوووووول أول للمصري عن طريق أوستن أموتو بعد تمريرة رأسية من أحمد شوشة

بداية المباراة

تأخر انطلاق المباراة بسبب إلزام الحكم لأحمد دعور بتغيير قميصه بسبب تشابهه مع قميص المصري

بداية المباراة بعد قليل

المصري،إيسترن كومباني، الدوري المصري
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