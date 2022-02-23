عودة معلول وعبد المنعم لتدريبات الأهلي.. واستمرار غياب أيمن أشرف

عاد الثنائي علي معلول ومحمد عبد المنعم لتدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة صن داونز.

واستمر غياب أيمن أشرف عن تدريبات الفريق بسبب آلام في الركبة.

وغاب علي معلول عن الأهلي أمام مصر للمقاصة بسبب الإصابة بإجهاد في عضلة السمانة، ومحمد عبد المنعم بسبب كدمة في الرأس.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي في المباراة الأولى دون أهداف مع الهلال السوداني.

وتأجلت مباراة الأهلي مع المريخ السوداني في الجولة الأولى بسبب مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية.

وأوقعت القرعة الأهلي إلى جانب صن داونز والهلال السوداني والمريخ في المجموعة الأولى.

وحصد صن داونز 4 نقاط من أول مباراتين بعد الفوز على الهلال بهدف دون رد والتعادل دون أهداف مع المريخ.

ويدافع الأهلي عن لقبه في دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي.