مباشر دوري الأبطال - يوفنتوس (1)-(1) فياريال وتشيلسي (2)-(0) ليل.. التعااااااادل

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 21:53

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس - فياريال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي دوري أبطال أوروبا، بمواجهتي تشيلسي ضد ليل ويوفنتوس ضد فياريال في ذهاب دور الـ 16.

تشيلسي × ليل

ق 64: جوووووول ثاني لتشيلسي عن طريق كريستيان بوليسيتش الذي سدد من داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى بيينة من كانتي الذي توغل في عمق دفاعات ليل.

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ق 60: إصابة حكيم زياش وخروجه ومشاركة ساؤول نوجيز.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 19: هافريتز يهدر الهدف الثاني لتشيلسي بكرة من داخل المنطقة تمر أعلى العارضة.

ق 8: جووووووول أووووووول لتشيلسي عن طريق رأسية من هارفيتز بعد ركنية من حكيم زياش

بداية المباراة

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فياريال × يوفنتوس

ق 65: جووووووول التعادل للغواصات الصفراء.. داني باريخو يسجل لفياريال، عرضية من كابويه إلى باريخو الذي سدد من عمق منطقة جزاء يوفنتوس دون رقابة في الشباك.

ق 57: عرضية من الجهة اليسرى لفياريال وتسديدة على الطائر من ألبرتو مورينو لكن سهلة في يد تشيزيني.

ق 47: عرضية من الجهة اليمنى يقابلها موراتا بتسديدة على الطائر تمر بجوار القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 13: عرضية من ألفونسو بيدرازا بعد توغل داخل منطقة جزاء يوفنتوس وعرضية إلى جيوفاني لو سيلسو الذي تصدى القائم الأيمن لكرته.

ق 1: بووووووووم جوووووول أووووول كرة طولية لفلاهوفيتش داخل منطقة الجزاء ويسجل الهدف الأول ليوفنتوس في الثانية 33.

بداية المباراة

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يوفنتوس تشيلسي ليل فياريال دوري أبطال أوروبا #ليلة الأبطال
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