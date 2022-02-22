مباشر دوري الأبطال - يوفنتوس (1)-(0) فياريال وتشيلسي (0)-(0) ليل.. هافريتز يهدر الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي دوري أبطال أوروبا، بمواجهتي تشيلسي ضد ليل ويوفنتوس ضد فياريال في ذهاب دور الـ 16.

تشيلسي × ليل

ق 19: هارفيتز يهدر الهدف الثاني لتشيلسي بكرة من داخل المنطقة تمر أعلى العارضة.

ق 8: جووووووول أووووووول لتشيلسي عن طريق رأسية من هارفيتز بعد ركنية من حكيم زياش

بداية المباراة

لمتابعة المبارة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا

========

فياريال × يوفنتوس

ق 13: عرضية من ألفونسو بيدرازا بعد توغل داخل منطقة جزاء يوفنتوس وعرضية إلى جيوفاني لو سيلسو الذي تصدى القائم الأيمن لكرته.

ق 1: بووووووووم جوووووول أووووول كرة طولية لفلاهوفيتش داخل منطقة الجزاء ويسجل الهدف الأول ليوفنتوس في الثانية 33.

بداية المباراة

لمتابعة المبارة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا