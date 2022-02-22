مباشر دوري الأبطال - يوفنتوس (1)-(0) فياريال وتشيلسي (0)-(0) ليل.. هافريتز يهدر الثاني

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 21:53

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس - فياريال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي دوري أبطال أوروبا، بمواجهتي تشيلسي ضد ليل ويوفنتوس ضد فياريال في ذهاب دور الـ 16.

تشيلسي × ليل

ق 19: هارفيتز يهدر الهدف الثاني لتشيلسي بكرة من داخل المنطقة تمر أعلى العارضة.

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ق 8: جووووووول أووووووول لتشيلسي عن طريق رأسية من هارفيتز بعد ركنية من حكيم زياش

بداية المباراة

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فياريال × يوفنتوس

ق 13: عرضية من ألفونسو بيدرازا بعد توغل داخل منطقة جزاء يوفنتوس وعرضية إلى جيوفاني لو سيلسو الذي تصدى القائم الأيمن لكرته.

ق 1: بووووووووم جوووووول أووووول كرة طولية لفلاهوفيتش داخل منطقة الجزاء ويسجل الهدف الأول ليوفنتوس في الثانية 33.

بداية المباراة

لمتابعة المبارة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا

يوفنتوس تشيلسي ليل فياريال دوري أبطال أوروبا #ليلة الأبطال
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