استراحة دوري الأبطال - يوفنتوس (1)-(0) فياريال وتشيلسي (1)-(0) ليل.. نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 21:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي دوري أبطال أوروبا، بمواجهتي تشيلسي ضد ليل ويوفنتوس ضد فياريال في ذهاب دور الـ 16.
تشيلسي × ليل
نهاية الشوط الأول
ق 19: هارفيتز يهدر الهدف الثاني لتشيلسي بكرة من داخل المنطقة تمر أعلى العارضة.
ق 8: جووووووول أووووووول لتشيلسي عن طريق رأسية من هارفيتز بعد ركنية من حكيم زياش
بداية المباراة
لمتابعة المبارة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا
========
فياريال × يوفنتوس
نهاية الشوط الأول
ق 13: عرضية من ألفونسو بيدرازا بعد توغل داخل منطقة جزاء يوفنتوس وعرضية إلى جيوفاني لو سيلسو الذي تصدى القائم الأيمن لكرته.
ق 1: بووووووووم جوووووول أووووول كرة طولية لفلاهوفيتش داخل منطقة الجزاء ويسجل الهدف الأول ليوفنتوس في الثانية 33.
بداية المباراة
لمتابعة المبارة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا