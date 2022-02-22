مباشر في الدوري - الأهلي (3)-(0) المقاصة.. نزول عبد القادر وحسام حسن
الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 19:23
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد مصر للمقاصة في الجولة العاشرة من الدوري المصري.
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ق 72: نزول حسام حسن وأحمد عبد القادر بدلا من محمد شريف وميكيسوني
ق 66: رأسية من شريف تصطدم بالدفاع وتخرج ركنية
ق 54: نزل عمرو السولية بدلا من حمدي فتحي
ق 46: إنذار لمحمد شريف بعد تدخل قوي مع مدافع المقاصة
ق 45: أووووه ديانج يهدر الرابع
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية دون رد
ق 44: جوووول حسين الشحات والهدف الثالث بعد صناعة من أفشة
ق 41: تسديدة قوية من أفشة والحارس يمسك بها
ق 34: العارضة تحرم رشيد أحمد من التسجيل في الأهلي
ق 33: رأسية من ياسر إبراهيم يمسك بها الحارس
ق 15: جووووول ميكيسوني والثاني بطريقة رائعة من أعلى الحارس
ق 13: جووووول ميكيسوني والأول للأهلي بتسديدة بالقدم اليمنى
ق 11: هجمة منظمة للأهلي وعرضية من محمود وحيد تمر أمام مهاجمي الأهلي
انطلاق المباراة