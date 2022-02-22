مباشر في الدوري - الأهلي (3)-(0) المقاصة.. خروج حمدي ونزول السولية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد مصر للمقاصة في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة

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ق 54: نزل عمرو السولية بدلا من حمدي فتحي

ق 46: إنذار لمحمد شريف بعد تدخل قوي مع مدافع المقاصة

ق 45: أووووه ديانج يهدر الرابع

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية دون رد

ق 44: جوووول حسين الشحات والهدف الثالث بعد صناعة من أفشة

ق 41: تسديدة قوية من أفشة والحارس يمسك بها

ق 34: العارضة تحرم رشيد أحمد من التسجيل في الأهلي

ق 33: رأسية من ياسر إبراهيم يمسك بها الحارس

ق 15: جووووول ميكيسوني والثاني بطريقة رائعة من أعلى الحارس

ق 13: جووووول ميكيسوني والأول للأهلي بتسديدة بالقدم اليمنى

ق 11: هجمة منظمة للأهلي وعرضية من محمود وحيد تمر أمام مهاجمي الأهلي

انطلاق المباراة