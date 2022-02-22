مباشر في الدوري - الأهلي (3)-(0) المقاصة.. خروج حمدي ونزول السولية

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 19:23

كتب : FilGoal

هدف حسين الشحات مع الأهلي أمام مصر للمقاصة - الصفحة الرسمية للأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد مصر للمقاصة في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة

ـــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
تشكيل الأهلي - عودة الشناوي.. وميكيسوني وكريم فؤاد أساسيان أمام المقاصة الأهلي لـ في الجول: 5000 مشجع يحضرون مواجهة صن داونز تشكيل مصر للمقاصة - عبد الواحد وحلاوة ورشيد يقودون الهجوم أمام الأهلي

ق 54: نزل عمرو السولية بدلا من حمدي فتحي

ق 46: إنذار لمحمد شريف بعد تدخل قوي مع مدافع المقاصة

ق 45: أووووه ديانج يهدر الرابع

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية دون رد

ق 44: جوووول حسين الشحات والهدف الثالث بعد صناعة من أفشة

ق 41: تسديدة قوية من أفشة والحارس يمسك بها

ق 34: العارضة تحرم رشيد أحمد من التسجيل في الأهلي

ق 33: رأسية من ياسر إبراهيم يمسك بها الحارس

ق 15: جووووول ميكيسوني والثاني بطريقة رائعة من أعلى الحارس

ق 13: جووووول ميكيسوني والأول للأهلي بتسديدة بالقدم اليمنى

ق 11: هجمة منظمة للأهلي وعرضية من محمود وحيد تمر أمام مهاجمي الأهلي

انطلاق المباراة

الأهلي المقاصة الدوري المصري
نرشح لكم
محمد عبد المنعم لاعب الجولة الثانية لـ دوري أبطال إفريقيا استمرار التفوق.. إنبي يعود للانتصارات ويهزم الاتحاد في الدوري مران الإسماعيلي - حمد إبراهيم يقود التدريبات على مرتين قبل لقاء الجونة تشكيل الأهلي - عودة الشناوي.. وميكيسوني وكريم فؤاد أساسيان أمام المقاصة عمار حمدي يبدأ العلاج الطبيعي للتأهيل من الرباط الصليبي في الجول يكشف – موقف الزمالك من فكرة رجوع فرجاني ساسي مران الزمالك - طارق حامد يواصل البرنامج التأهيلي.. وفقرة خططية لتصحيح الأخطاء تشكيل مصر للمقاصة - عبد الواحد وحلاوة ورشيد يقودون الهجوم أمام الأهلي
أخر الأخبار
تشكيل دوري الأبطال - فلاهوفيتش وموراتا يقودان يوفنتوس.. ودانجوما في هجوم فياريال 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - حسن قداح يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته بالتهاب في عضلة القلب.. وموقف عودته 11 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل دوري الأبطال – زياش يقود تشيلسي ولوكاكو على الدكة.. وديفيد يقود هجوم ليل 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
محمد عبد المنعم لاعب الجولة الثانية لـ دوري أبطال إفريقيا 37 دقيقة | الدوري المصري
أجويرو يتحدث عن منصب محتمل في جهاز الأرجنتين بـ كأس العالم 2022 38 دقيقة | تصفيات كأس العالم
الإسماعيلي: نقدر بيراميدز وإدارته.. تصريحات الكومي فُسرت بشكل خاطئ 44 دقيقة | مصر
استمرار التفوق.. إنبي يعود للانتصارات ويهزم الاتحاد في الدوري ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الأهلي (3)-(0) المقاصة.. خروج حمدي ونزول السولية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 3 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش 4 في الجول يكشف سر استمرار زيزو في أنجولا وتخلفه عن العودة مع الزمالك