مباشر في الدوري - الأهلي ضد المقاصة

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 19:23

كتب : FilGoal

محمد شريف - الأهلي - المقاصة - محمود حمدي - أحمد مودي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد مصر للمقاصة في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

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انطلاق المباراة

الأهلي المقاصة الدوري المصري
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