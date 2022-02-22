مباشر في الدوري - الأهلي ضد المقاصة
الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 19:23
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد مصر للمقاصة في الجولة العاشرة من الدوري المصري.
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انطلاق المباراة
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مباشر في الدوري - الأهلي ضد المقاصة 24 دقيقة | الدوري المصري