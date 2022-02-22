استراحة في الدوري - الأهلي (4)-(0) المقاصة.. الأحمر يفوز

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 19:23

كتب : FilGoal

حسين الشحات الأهلي مصر للمقاصة الدوري المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد مصر للمقاصة في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي برباعية دون رد

ق 87: جوووول زياد طارق والرابع بعد تمريرة من السولية

ق 83: نزول زياد طارق ومحمد محمود بدلا من حسين الشحات وأفشة

ق 82: القائم يمنع الرابع من حسام حسن بعد عرضية من أفشة

ق 79: الشناوي يمسك بتسديدة قوية من جوزيف

ق 72: نزول حسام حسن وأحمد عبد القادر بدلا من محمد شريف وميكيسوني

ق 66: رأسية من شريف تصطدم بالدفاع وتخرج ركنية

ق 54: نزل عمرو السولية بدلا من حمدي فتحي

ق 46: إنذار لمحمد شريف بعد تدخل قوي مع مدافع المقاصة

ق 45: أووووه ديانج يهدر الرابع

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية دون رد

ق 44: جوووول حسين الشحات والهدف الثالث بعد صناعة من أفشة

ق 41: تسديدة قوية من أفشة والحارس يمسك بها

ق 34: العارضة تحرم رشيد أحمد من التسجيل في الأهلي

ق 33: رأسية من ياسر إبراهيم يمسك بها الحارس

ق 15: جووووول ميكيسوني والثاني بطريقة رائعة من أعلى الحارس

ق 13: جووووول ميكيسوني والأول للأهلي بتسديدة بالقدم اليمنى

ق 11: هجمة منظمة للأهلي وعرضية من محمود وحيد تمر أمام مهاجمي الأهلي

انطلاق المباراة

الأهلي المقاصة الدوري المصري
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