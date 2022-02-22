عمار حمدي يبدأ العلاج الطبيعي للتأهيل من الرباط الصليبي
الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 18:13
كتب : حسام نور الدين
بدأ عمار حمدي لاعب الأهلي تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الخاص به في النمسا، وذلك بعدما أجرى جراحة الرباط الصليبي في الركبة.
وتعرض عمار حمدي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال تواجده مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2021 في أبو ظبي، وخضع للجراحة تحت إشراف كريستيان فينك الذي أجرى الجراحة ذاتها لـ أكرم توفيق.
وأكد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي أن عمار سيعود للقاهرة بعد 10 أيام.
على أن يتوجه بعدها إلى قطر لاستكمال التأهيل في أحد المراكز المتخصصة هناك.
وعاد عمار حمدي لصفوف الأهلي بداية الموسم الجاري بعدما قضى فترة إعارة الموسم الماضي مع الاتحاد السكندري.
نرشح لكم
تشكيل الدوري - تغيير واحد لـ إيسترن عن مباراة الزمالك.. وسمير على دكة المقاولون تحقيق في الجول - ظاهرة تغيير المدربين.. حتى لا يتحول الدوري المصري لفيلم 1000 مبروك رابطة الأندية تقرر زيادة عدد الجماهير في الدوري.. وتخفيض سعر التذاكر أحمد شديد قناوي: اعتبروني كبش فداء من الإدارة.. ولم أقصر يوما مع المصري ملف - كل ما قاله أمير مرتضى في ليلة نارية.. قضايا الزمالك ومفاوضات التجديد والصفقات الجديدة أمير مرتضى يكشف موقف الزمالك في القضايا الحالية.. وحقيقة مفاوضات المصريين والأجانب مباريات اليوم الإثنين 9 مايو 2022 - 3 مواجهات في الدوري المصري وكوكا الشعباني: الاجتماع مع الإدارة والمحافظ كان مثمرا.. هدفنا إعداد فريق قوي للموسم المقبل