مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الاتحاد.. جووووول إيبوكا
الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 17:22
كتب : FilGoal
يستضيف إنبي فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 13 نقطة بينما إنبي في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.
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ق3 جووووول إيبوكا من عرضية مروان داوود
انطلاق المباراة
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