مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الاتحاد.. جووووول إيبوكا

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 17:22

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - إنبي

يستضيف إنبي فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 13 نقطة بينما إنبي في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

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ق3 جووووول إيبوكا من عرضية مروان داوود

انطلاق المباراة

الدوري المصري إنبي الاتحاد السكندري
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