مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الاتحاد.. تصدي رائع لتسديدة صبري رحيل

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 17:22

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - إنبي

يستضيف إنبي فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 13 نقطة بينما إنبي في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق22 تصدي رائع من البلعوطي من صاروخية صبري رحيل

ق3 جووووول إيبوكا من عرضية مروان داوود

انطلاق المباراة

الدوري المصري إنبي الاتحاد السكندري
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