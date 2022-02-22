مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الاتحاد.. البلعوطي يتصدى لتسديدة مابولولو

يستضيف إنبي فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 13 نقطة بينما إنبي في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

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ق55 تسديدتان قويتان من مابولولو وتصدي من البلعوطي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق22 تصدي رائع من البلعوطي من صاروخية صبري رحيل

ق3 جووووول إيبوكا من عرضية مروان داوود

انطلاق المباراة