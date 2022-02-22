مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الاتحاد.. البلعوطي يتصدى لتسديدة مابولولو

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 17:22

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - إنبي

يستضيف إنبي فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 13 نقطة بينما إنبي في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

==========

ق55 تسديدتان قويتان من مابولولو وتصدي من البلعوطي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق22 تصدي رائع من البلعوطي من صاروخية صبري رحيل

ق3 جووووول إيبوكا من عرضية مروان داوود

انطلاق المباراة

الدوري المصري إنبي الاتحاد السكندري
نرشح لكم
تشكيل الأهلي - عودة الشناوي.. وميكيسوني وكريم فؤاد أساسيان أمام المقاصة عمار حمدي يبدأ العلاج الطبيعي للتأهيل من الرباط الصليبي في الجول يكشف – موقف الزمالك من فكرة رجوع فرجاني ساسي مران الزمالك - طارق حامد يواصل البرنامج التأهيلي.. وفقرة خططية لتصحيح الأخطاء تشكيل مصر للمقاصة - عبد الواحد وحلاوة ورشيد يقودون الهجوم أمام الأهلي تقرير تونسي: اتفاق بين ساسي والدحيل على إنهاء التعاقد.. والزمالك وجهته الأقرب تشكيل الدوري المصري - إيبوكا يقود هجوم إنبي.. والغندور وميسي أساسيان مع الاتحاد تعادل يفيد الآخرين بين سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة
أخر الأخبار
تشكيل الأهلي - عودة الشناوي.. وميكيسوني وكريم فؤاد أساسيان أمام المقاصة 9 دقيقة | الدوري المصري
الدرجة الثالثة - "هل أخلاق كرة القدم تغيرت؟".. اشتباكات عقب نهاية مباراة محلة حسن وسيدي غازي 11 دقيقة | الدرجة الثانية
تذكرة بـ 1 يورو.. ميلان يعلن عروضا خاصة لجماهيره لحضور مباراة أودينيزي 22 دقيقة | الدوري الإيطالي
الأهلي لـ في الجول: 5000 مشجع يحضرون مواجهة صن داونز 31 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عمار حمدي يبدأ العلاج الطبيعي للتأهيل من الرباط الصليبي 55 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف – موقف الزمالك من فكرة رجوع فرجاني ساسي 56 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - طارق حامد يواصل البرنامج التأهيلي.. وفقرة خططية لتصحيح الأخطاء ساعة | مصر
مؤتمر رانجنيك: يجب أن نستعد بشكل مختلف لمواجهة أتليتكو.. ولن يُحسم شيء في إسبانيا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 3 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش 4 في الجول يكشف سر استمرار زيزو في أنجولا وتخلفه عن العودة مع الزمالك