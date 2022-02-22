انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الاتحاد.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 17:22

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - إنبي

يستضيف إنبي فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 13 نقطة بينما إنبي في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق55 تسديدتان قويتان من مابولولو وتصدي من البلعوطي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق22 تصدي رائع من البلعوطي من صاروخية صبري رحيل

ق3 جووووول إيبوكا من عرضية مروان داوود

انطلاق المباراة

الدوري المصري إنبي الاتحاد السكندري
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