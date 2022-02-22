سبورت: ديبالا يرغب في الانضمام لـ برشلونة

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 15:38

كتب : FilGoal

باولو ديبالا يحتفل بهدفه في شباك سامبدوريا بكأس إيطاليا

يرغب باولو ديبالا لاعب يوفنتوس في الانضمام إلى برشلونة بداية من الموسم المقبل وفقا لصحيفة سبورت.

باولو ديبالا

النادي : يوفنتوس

برشلونة

بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية في النادي فإن برشلونة ينجذب إلى اللاعبين الذين بإمكانه التعاقد معهم بشكل مجاني وأحد أفضل تلك الأسماء هو باولو ديبالا.

ديبالا ينتهي تعاقدع مع يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي ويحق للاعب التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني للانضمام إليه بداية من الموسم المقبل.

أخبار متعلقة
قائمة الإسماعيلي - ظهور محترف جديد.. وعودة باهر وموريل في أولى مباريات حمد إبراهيم إصابة بيليه بعدوى بسبب العلاج الكيميائي تشكيل الدوري - شادي حسين وباسم مرسي يقودان هجوم سيراميكا.. وفوافي على دكة المحلة

وفقا لسبورت فإن اللاعب الأرجنتيني يرغب في الانضمام إلى برشلونة في الموسم المقبل على الرغم من امتلاكه بعض العروض بالفعل من الدوري الإنجليزي الممتاز.

برشلونة كان قد تواصل مع ديبالا منذ 3 مواسم لجس نبض اللاعب في الانضمام إلى النادي الإسباني ولكن المفاوضات لم تكتمل بسبب التعارض في مكان اللاعب في الملعب مع ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق.

وفقا للتقارير فإن ديبالا قد تحصل على عروض بالفعل من توتنام وإنتر ميلان للانضمام إليهم ولكن على الرغم من ذلك إن رغبته الأولى هي الانضمام لبرشلونة الذي ما زال يدرس الصفقة قبل الدخول فيها بشكل رسمي.

ديبالا شارك منذ بداية الموسم في 27 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفا وصناعة 6 أهداف.

باولو ديبالا، برشلونة
نرشح لكم
فابريزيو رومانو يكشف جديد المفاوضات بين برشلونة وليفاندوفسكي محاولات من أبراموفيتش لشراء نادي فالنسيا تشافي: ثلاث نقاط من ذهب.. وهذه حقيقة الاعتماد الزائد على بيدري أوباميانج: يمكنني أن أقدم أفضل بكثير.. وعلى ديمبيلي أن يبقى في برشلونة انتهت في إسبانيا - ليفانتي (2) - (3) برشلونة.. رأسية قاتلة تشكيل برشلونة - أوباميانج وتوريس وديمبيلي يهاجمون ليفانتي أجيري: لا وقت لمضايقة الخصوم.. لدي 25 وغدا لا ينصتون إلى تعليماتي مارسيلو: سنقاتل من أجل كل الألقاب الممكنة هذا الموسم
أخر الأخبار
مرتضى منصور: أحمد مرتضى رئيسا لقناة الزمالك ..ومبادرة لبروتوكول مع الأندية "الغنية" 22 دقيقة | الدوري المصري
فان جال: علاجي من السرطان يسير على ما يرام 30 دقيقة | أوروبا
جيسوس: سنقاتل حتى النهاية ونلعب كل مباراة كأنها نهائي 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كانسيلو: كنت مثل الإنسان الآلي بعد وفاة والدتي.. فكرت في ترك كرة القدم 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس الرجاء المغربي للاعبيه: عليكم بذل جهود كبيرة لخطف بطاقة التأهل من الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد ناجي.. التتش في الصدارة ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
مباراة غيرت مسيرتي - محمد صبري.. من الناشئين لمباراة القمة والتسجيل أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-4-2022 والقنوات الناقلة.. الزمالك ودوري الأبطال 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية