سبورت: ديبالا يرغب في الانضمام لـ برشلونة

يرغب باولو ديبالا لاعب يوفنتوس في الانضمام إلى برشلونة بداية من الموسم المقبل وفقا لصحيفة سبورت.

باولو ديبالا النادي : يوفنتوس برشلونة

بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية في النادي فإن برشلونة ينجذب إلى اللاعبين الذين بإمكانه التعاقد معهم بشكل مجاني وأحد أفضل تلك الأسماء هو باولو ديبالا.

ديبالا ينتهي تعاقدع مع يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي ويحق للاعب التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني للانضمام إليه بداية من الموسم المقبل.

وفقا لسبورت فإن اللاعب الأرجنتيني يرغب في الانضمام إلى برشلونة في الموسم المقبل على الرغم من امتلاكه بعض العروض بالفعل من الدوري الإنجليزي الممتاز.

برشلونة كان قد تواصل مع ديبالا منذ 3 مواسم لجس نبض اللاعب في الانضمام إلى النادي الإسباني ولكن المفاوضات لم تكتمل بسبب التعارض في مكان اللاعب في الملعب مع ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق.

وفقا للتقارير فإن ديبالا قد تحصل على عروض بالفعل من توتنام وإنتر ميلان للانضمام إليهم ولكن على الرغم من ذلك إن رغبته الأولى هي الانضمام لبرشلونة الذي ما زال يدرس الصفقة قبل الدخول فيها بشكل رسمي.

ديبالا شارك منذ بداية الموسم في 27 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفا وصناعة 6 أهداف.