مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(0) غزل المحلة.. بداية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

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بداية المباراة بعد قليل