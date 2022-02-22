مباشر في الدوري - سيراميكا كليوباترا (0)-(0) غزل المحلة.. بداية المباراة
الثلاثاء، 22 فبراير 2022 - 14:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.
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بداية المباراة بعد قليل
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