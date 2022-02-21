كلوب: لم نتنافس على 4 بطولات من قبل في وقت واحد.. ونتمنى أن يستمر ذلك الوضع لمدة طويلة

الاثنين، 21 فبراير 2022 - 21:26

كتب : FilGoal

يورجن كلوب ليفربول نورويتش سيتي

يورجن كلوب ليفربول نورويتش سيتي

أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول بما يقدمه فريقه خلال الموسم الحالي بمنافسته على تحقيق 4 بطولات في وقت واحد.

ويلتقي ليفربول مع ليدز يونايتد يوم الأربعاء المقبل على ملعب أنفيلد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لم نحظى بذلك مطلقا بأن نكون منافسين في أربع بطولات، هذا أمر لا يصدق ونستمتع به للغاية، قد يستمر هذا الوضع كثيرا لأنه سيعني أننا سنلعب الكثير من المباريات وهذا أكثر ما نحبه، لكن هذا ليس سهلا ولذلك أجرينا 7 تغييرات خلال مباراة نورويتش سيتي".

أخبار متعلقة:
في مباراة الـ100 دقيقة.. مصطفى محمد يصنع هدفا في فوز جالاتا سراي المثير على جوزتيبي رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف عن شرط حضور مباراة السنغال دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك مع الوداد.. والقنوات الناقلة

وتابع "أتوقع من الأولاد أن يستمعون عندما أقول لهم بأن المباراة التالية التي نلعبها هي بالتأكيد أهم مباراة لنا على الإطلاق".

وأردف "مباراة ليدز ستكون صعبة وقوية وأنت تعرف جودة لعبهم لذلك نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لذلك ولاستخدام الفريق بأكمله مرة أخرى وأنا متأكد من أنه سيكون لدينا أرجل جديدة مرة أخرى يوم الأربعاء".

ليفربول والذي حقق الفوز في 9 مباريات متتالية في جميع البطولات أصبح يتنافس حاليا في 4 بطولات مختلفة وهي الدوري الذي يحتل فيه المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط في حال الفوز على ليدز، ودوري أبطال أوروبا الذي فاز في ذهاب دور الـ 16 على إنتر ميلان فيه بهدفين دون مقابل خارج ملعبه.

كما وصل ليفربول إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والذي سيواجه تشيلسي خلاله يوم الأحد 26 فبراير، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي الذي سيلعب في دوره الخامس أمام نورويتش سيتي.

يورجن كلوب، ليفربول، ليدز يونايتد
نرشح لكم
بعد ظهوره الأول.. يونس إبراهيم: ممتن للغاية لخوض أول مباراة لي مع برايتون فاردي يسجل.. وبيرنلي يسقط أمام ولفرهامبتون ماريسكا: سنحاول مداورة بعض اللاعبين ومن بينهم هالاند مؤتمر أرتيتا: تلقينا انتقادات بسبب الأهداف من الكرات الثابتة.. وهذا موقف المصابين الأربعة كاريك: لا أحد من الخارج يعرف حقيقة ما يحدث داخل مانشستر يونايتد أربيلوا: لا أشعر بالخوف من إقالتي تشيلسي يعلن إجراء ريس جيمس جراحة في الركبة مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موقف يونس إبراهيم من الانضمام لمنتخب مصر
أخر الأخبار
اسكواش – أمينة عرفي تتوج بلقب مصر الدولية.. وعسل يخسر النهائي 4 ساعة | رياضات أخرى
بعد هدفه ضد الجيش الرواندي.. ناصر منسي يعتذر لجماهير الزمالك 4 ساعة | الكرة المصرية
بعد ظهوره الأول.. يونس إبراهيم: ممتن للغاية لخوض أول مباراة لي مع برايتون 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
بدلا من الكروت الورقية.. ظهور أول لـ "البطاقة الافتراضية" في كأس أوروجواي 4 ساعة | أمريكا
بيلينجهام: الهدوء والتركيز سر الاستعداد للمباريات الكبرى 4 ساعة | الكرة الأوروبية
أنشيلوتي يكشف موعد إعلان قائمة البرازيل لتوقف نوفمبر 4 ساعة | أمريكا
فاردي يسجل.. وبيرنلي يسقط أمام ولفرهامبتون 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ناصر منسي: كنت أعاني من ضغوط.. ولم أقصد الإساءة لأي فرد 4 ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. تتويج أحمر 2 خبر في الجول - استبعاد ثنائي الزمالك قبل ساعات من لقاء القمة 3 انتهت الدوري التركي - سامسون (0)-(3) طرابزون.. قفزة في جدول الترتيب 4 انتهت الدوري المصري - الزمالك (0)-(2) الأهلي