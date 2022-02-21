سلبية مسحة زيزو.. ومحاولات لسفره بشكل مباشر إلى المغرب

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 20:33

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - زيزو

تحولت مسحة أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك من إيجابية إلى سلبية.

وأعلن الزمالك سلبية مسحة اللاعب بعد خضوعه لمسحة طبية اليوم.

وحسبما علم FilGoal.com، فإنه يتم الآن إجراء بعد الاتصالات مع السفارة المصرية في أنجولا والمغرب للتنسيق من أجل سفر اللاعب مباشرة إلى المغرب.

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حال تعذر ذلك، فإن اللاعب سيسافر من أنجولا إلى القاهرة ليلتحق ببعثة الفريق التي ستسافر إلى المغرب.

وغاب زيزو عن مواجهة ساجرادا التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

واستمر أحمد سيد زيزو جناح الزمالك في أنجولا وتخلف عن السفر مع بعثة الفريق في طريق العودة إلى القاهرة.

وتطير بعثة الزمالك إلى المغرب يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الوداد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على الوداد المغربي في التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بترو أتليتكو صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بينما الوداد ثانيا بـ 3 نقاط أما الزمالك ففي المركز الثالث بنقطتين ويتذيل ساجرادا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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