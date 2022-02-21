مباشر في الدوري – طلائع الجيش (0) - (0) فاركو.. شكري نجيب يسدد ولكن تضيع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي طلائع الجيش وفاركو التي تقام في الجولة العاشرة من الدروي المصري في ملعب جهاز الرياضة العسكري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

-------

ق 44 تسديدة قوية من شكري نجيب تمر بجوار القائم

ق 42 ركنية تصل إلى كريم الطيب ليقابلها برأسية ولكن بجوار القائم

ق 34 إنذار آخر من نصيب خالد سطوحي

ق 31 إنذار عبد الله بكري بعد تدخله القوي ضد كريم الطيب

ق 28 عمرو جمال يسدد ركلة حرة فوق المرمى

ق 16 توقف المباراة قليلا لإصابة محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش

ق 7 الإنذار الأول من نصيب جابر كامل لاعب فاركو بعد تدخل قوي بالمرفق

ق 6 محمد صبحي يتصدى لفرصة خطيرة من طلائع الجيش

بداية المباراة