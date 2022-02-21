مباشر في الدوري – طلائع الجيش (0) - (0) فاركو.. شكري نجيب يسدد ولكن تضيع

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 19:53

كتب : FilGoal

فيكتوري بنينيانجا - طلائع الجيش - الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي طلائع الجيش وفاركو التي تقام في الجولة العاشرة من الدروي المصري في ملعب جهاز الرياضة العسكري.

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ق 44 تسديدة قوية من شكري نجيب تمر بجوار القائم

ق 42 ركنية تصل إلى كريم الطيب ليقابلها برأسية ولكن بجوار القائم

ق 34 إنذار آخر من نصيب خالد سطوحي

ق 31 إنذار عبد الله بكري بعد تدخله القوي ضد كريم الطيب

ق 28 عمرو جمال يسدد ركلة حرة فوق المرمى

ق 16 توقف المباراة قليلا لإصابة محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش

ق 7 الإنذار الأول من نصيب جابر كامل لاعب فاركو بعد تدخل قوي بالمرفق

ق 6 محمد صبحي يتصدى لفرصة خطيرة من طلائع الجيش

بداية المباراة

طلائع الجيش المقاولون في الدوري
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