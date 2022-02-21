انتهت في الدوري – طلائع الجيش (1) - (0) فاركو.. بنينيانجا ينتصر لفريقه
الإثنين، 21 فبراير 2022 - 19:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي طلائع الجيش وفاركو التي تقام في الجولة العاشرة من الدروي المصري في ملعب جهاز الرياضة العسكري.
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ق 92 طرد محمد علي الجويني لاعب الجيش بالإنذار الثاني
ق 82 جووول فيكتوري بنينيانجا يسجل الأول لطلائع الجيش بتسديدة بالقدم بعد عرضية محمد ناصف
ق 68 مهند لاشين يسدد وصبحي يتصدى
ق 67 عمرو السيسي يسدد كرة قوية ولكن فوق العارضة
ق 60 تبديل اضطراري في صفوف طلائع الجيش بخروج جون أنتوي ونزول فيكتوري بنينيانجا
ق 48 بطاقة صفراء على محمد الجويني بعد تدخل قوي ضد عمرو جمال
ق 46 تبديلين في صفوف فاركو بنزول رزقي حمرون وعزمي غومة بدلا من وليد علي فرج وجابر كامل
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 44 تسديدة قوية من شكري نجيب تمر بجوار القائم
ق 42 ركنية تصل إلى كريم الطيب ليقابلها برأسية ولكن بجوار القائم
ق 34 إنذار آخر من نصيب خالد سطوحي
ق 31 إنذار عبد الله بكري بعد تدخله القوي ضد كريم الطيب
ق 28 عمرو جمال يسدد ركلة حرة فوق المرمى
ق 16 توقف المباراة قليلا لإصابة محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش
ق 7 الإنذار الأول من نصيب جابر كامل لاعب فاركو بعد تدخل قوي بالمرفق
ق 6 محمد صبحي يتصدى لفرصة خطيرة من طلائع الجيش
بداية المباراة