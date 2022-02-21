انتهت في الدوري – طلائع الجيش (1) - (0) فاركو.. بنينيانجا ينتصر لفريقه

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 19:53

كتب : FilGoal

فيكتوري بنينيانجا - طلائع الجيش - الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي طلائع الجيش وفاركو التي تقام في الجولة العاشرة من الدروي المصري في ملعب جهاز الرياضة العسكري.

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ق 92 طرد محمد علي الجويني لاعب الجيش بالإنذار الثاني

ق 82 جووول فيكتوري بنينيانجا يسجل الأول لطلائع الجيش بتسديدة بالقدم بعد عرضية محمد ناصف

ق 68 مهند لاشين يسدد وصبحي يتصدى

ق 67 عمرو السيسي يسدد كرة قوية ولكن فوق العارضة

ق 60 تبديل اضطراري في صفوف طلائع الجيش بخروج جون أنتوي ونزول فيكتوري بنينيانجا

ق 48 بطاقة صفراء على محمد الجويني بعد تدخل قوي ضد عمرو جمال

ق 46 تبديلين في صفوف فاركو بنزول رزقي حمرون وعزمي غومة بدلا من وليد علي فرج وجابر كامل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44 تسديدة قوية من شكري نجيب تمر بجوار القائم

ق 42 ركنية تصل إلى كريم الطيب ليقابلها برأسية ولكن بجوار القائم

ق 34 إنذار آخر من نصيب خالد سطوحي

ق 31 إنذار عبد الله بكري بعد تدخله القوي ضد كريم الطيب

ق 28 عمرو جمال يسدد ركلة حرة فوق المرمى

ق 16 توقف المباراة قليلا لإصابة محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش

ق 7 الإنذار الأول من نصيب جابر كامل لاعب فاركو بعد تدخل قوي بالمرفق

ق 6 محمد صبحي يتصدى لفرصة خطيرة من طلائع الجيش

بداية المباراة

طلائع الجيش المقاولون في الدوري
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