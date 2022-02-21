الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع مصر للمقاصة.. القنوات الناقلة والمعلق

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 19:22

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال

يستعد الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري المصري.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للدوري برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر مع مباراة أقل للاحمر.

على الجانب الآخر، يتواجد مصر للمقاصة في المركز الـ14 برصيد تسع نقاط.

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وتقام مباراة الأهلي مع مصر للمقاصة غدا الثلاثاء 22 فبراير.

ويلعب اللقاء على ملعب الأهلي we السلام.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 8:00 مساء.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة.

ويعلق عليها محمد الكواليني.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن قائمة فريقه لمواجهة مصر للمقاصة في الجولة العاشرة من الدوري المصري، والتي شهدت غيابات دفاعية عديدة.

ويغيب عن الأهلي الثلاثي علي معلول المصاب بإجهاد في عضلة السمانة، وأيمن أشرف المصاب بآلام في الركبة، ومحمد عبد المنعم المصاب بكدمة في الرأس.

ويعود للقائمة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بعد تعافيه من إصابته العضلية التي ألمت به في كأس أمم إفريقيا.

وبالتالي، ينضم كذلك الظهير الأيسر الشاب محمد أشرف، والجناح الشاب زياد طارق للقائمة.

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود وحيد – كريم فؤاد – محمد هاني – محمد أشرف

وسط الملعب: حمدي فتحي – حسين الشحات – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – محمد محمود – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسوني – أحمد عبد القادر – محمد فخري – زياد طارق

الهجوم: حسام حسن – محمد شريف

الأهلي الدوري المصري مصر للمقاصة
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