خوان براون يتحدث لـ في الجول عن علاقته مع مارادونا.. ووالده الذي رفض الخروج من نهائي المونديال إلا ميتا

الإثنين، 21 فبراير 2022 - 21:16

كتب : زكي السعيد

بيتر شيلتون - دييجو أرماندو مارادونا

هل تعرف أن والد خوان براو مدرب الإسماعيلي السابق كان أحد نجوم جيل الأرجنتين المتوج بكأس العالم 1986 رفقة دييجو أرماندو مارادونا بل وسجل هدفا في النهائي؟

ما هي ذكريات خوان مع والده تاتا الذي رفض الخروج من النهائي سوى ميتا؟ وعلاقته مع مارادونا؟

كل ذلك أجاب عنه المدرب الأرجنتيني في الجزء الخامس من حواره لـFilGoal.com.

أخبار متعلقة
براون يتحدث لـ في الجول عن تدريب بنشرقي وعواد.. الهلال ورأيه في هزيمته ضد الأهلي براون لـ في الجول: إحصائياتي مع الإسماعيلي لا تكذب.. ولا أحب الاعتقاد أن التعادل مع الأهلي سبب رحيلي براون لـ في الجول: مشكلة الإسماعيلي مثل الإدمان.. والكومي قال إن لدينا مشروع ثم أقالني براون لـ في الجول: الإسماعيلي قادر على تفادي الهبوط.. و3 مشاكل كبرى بالدوري المصري

وتحدث خوارن براون عن والده تاتا براون قائلا: "لطالما كنت مُقربًا من أبي منذ طفولتي ورافقته دومًا في التدريبات وخوض أبي للمونديال كان محل تشكيك لأنه لم يكن يلعب لأي نادٍ والمدرب قرر ضمه رغم ذلك لأنه كان يعرفه".

وواصل "ونحن شعرنا بسعادة كبيرة لتواجده في القائمة وفوق ذلك مشاركته والظهور في النهائي وتسجيل هدف وهذا فخر كبير أشعر به حتى اليوم".

وأردف "أدرك جيدًا العناء الذي تكبده والدي وُلد في حيّ متواضع للغاية واختبر الكثير من الفقر والجوع في طفولته، وهذا هو الدرس الذي لقّنني إياه أن تقاتل دائمًا لأجل أحلامك وألا تستلم أبدًا ولهذا هو متواجد دومًا في ذهني، فقدته منذ أكثر من عامين لكنه يرافقني دومًا هو وذكرياته ودروسه".

وعن هل كان استدعاء مدرب الأرجنتين لأبيه لخوض المونديال ومشاركته أساسيا طوال البطولة كان مفاجأة أجاب "بالنسبة للجمهور الأرجنتيني كانت مفاجأة".

واستدرك "لكن بالنسبة لعائلتي لنا لم تكن مفاجأة لأننا كنا ندرك مجهوده واحترافيته وكيف تدرّب بمفرده بعيدًا عن المتنخب حتى يتمكن من الانضمام ولذلك لم يفاجئنا انضمامه كنا نعرف أنه أعطى كل شيء يوميًا ليتمكن من لعب هذا المونديال".

Murió el exfutbolista José Luis “Tata” Brown, campeón del mundo en 1986 | Radio Mitre

وعن شعوره بقوله إن أبيه سجل هدفا في كأس العالم وهذا لا يحدث للكثيرين أجاب "مثلما أخبرتك سابقًا إنه فخر وليس فقط لأنه سجّل هدفًا في نهائي المونديال وهو شيء كما قلت لم يفعله إلا قلة، ولكن أيضًا للكيفية التي واجه بها أبي التحديات طوال حياته وتضحياته وقتاله ورفضه الاستسلام أبدًا".

وواصل "والدي لم يكن لاعبًا كبيرًا لم يكن لاعبًا مميزًا على المستوى المهاري لكنه كان أسدًا كان جنديًا وأحاول مع شقيقي وشقيقتي إحياء ذكراه وهذا ما أحاول نقله أحيانًا إلى لاعبيني كمدرب ألا نستسلم مطلقًا ألا نرفع الراية البيضاء سنواصل سواء فزنا أو خسرنا دائمًا يجب أن نواصل ونتحلى بالإيجابية هذا ما نقله لي والدي".

وعن إصابة والده في النهائي ورفضه الاستبدال قال خوان براون: "لعب الشوط الثاني كله تقريبًا بكتف مخلوع لكنه ترعرع هكذا وتجاوز الكثير من الصعوبات".

وأكمل "ونشأت في نادٍ مثل إستوديانتس دي لا بلاتا وهو نادٍ يتحلى بعقلية خاصة مفادها أنك يجب أن تكون في حالة سيئة جدًا لو أردت الخروج من الملعبوببساطة ما قاله للطبيب كان تعبيرًا عن ذلك ستخرجونني ميتًا من هذا الملعب ولهذا واصل اللعب كان يقول دائمًا: كنت ألعب بركبة مصابة وعندما أصيب كتفي صرت ألعب بهدوء".

وعن مارادونا قال: "عشت الكثير من اللحظات مع دييجو كان صديقًا مقربًا من والدي جمعتهما علاقة مميزة في أجواء عائلية أو على العشاء كان شخصًا طبيعيًا وقد استمتع كثيرًا بهذه اللحظات الحميمية استمتع بالتواجد مع أصدقائه وعائلته".

وأضاف "كان شخصًا مرحًا للغاية ومتواضعًا للغاية وصديقًا مخلصًا وهذه هي الصورة التي بقيت معي عنه وعن كل اللحظات الجميلة التي تشاركناها".

وعن ذكرياته مع الأيقونة الأرجنتينية قال: "لدي الكثير، الكثير لأني كنت أذهب كثيرًا للتدريبات مع أبي وهناك كنت أشاهده وأقابله وألعب معه بالكرة مثلما يحدث الآن مع ابني الذي أصطحبه إلى التدريبات ويحب التواجد رفقة اللاعبين واللعب معهم تواجدت معه في رحلات سفر المنتخب وحفلات العشاء وأعياد الميلاد جمعتنا الكثير من الذكريات الجميلة".

وبسؤاله أيهما أفضل بين مارادونا وليونيل ميسي أجاب "لا يمكنني المقارنة إنها صعوبة كبيرة نواجهها نحن الأرجنتينيون عندما نرغب المقارنة مع شخص لا يُقارَن".

وأوضح "إنهما ينتميان إلى عصرين مختلفين وكرة قدم مختلفة ما يجب أن نفعله كأرجنتينيين هو الاستمتاع بامتلاك أفضل لاعبين في العالم من الصعب للغاية عمل مقارنة لأن كرة القدم في الثمانينيات مختلفة عما هي الآن لكنهما بالنسبة لي أفضل ثنائي في عالم كرة القدم".

وعن سر نجاح منتخب الأرجنتين مؤخرا وتتويجه بكوبا أمريكا 2020 مع مدربه ليونيل سكالوني رغم امتلاكه لمدربيين أكبر في السابق قال: "لأنه امتلك شجاعة قبول المهمة في وقت عصيب قبل المهمة رفقة بابلو أيمار وصامويل وأيالا وهم أشخاص يمتلكون ماضيًا وخبرة في المنتخب ومع قبولهم المهمة عرفوا كيف يحدثون إحلالا في قوام اللاعبين واختاروا اللاعبين جيدًا".

وأكمل "كوّنوا مجموعة متماسكة وأوضحوا لهم ما يعنيه ارتداء قميص منتخب الأرجنتين وهذا رفقة الخبر والتطور الذي حدث عامًا تلو الآخر إذ أكملوا 30 مباراة تقريبًا دون هزيمة وقد تأهلوا إلى كأس العالم 2022".

وأتم خوان براون حديثه "آمل لهم الأفضل لأني أعرفهم وهم أشخاص جيدون ومدربون مميزون وأتمنى أن تفوز الأرجنتين بكأس العالم".

خوان براون الإسماعيلي مارادونا ميسي الأرجنتين
نرشح لكم
مصدر من كاف لـ في الجول: الاستقرار على ملعب نهائي الأبطال والكونفدرالية قبل دور الثمانية مدرب بيراميدز: مباراة الزمالك ستكون أصعب بعد خروجه من بطولة إفريقيا هاني سعيد: بيراميدز مطالب بالمنافسة على الدوري والكونفدرالية أحمد مرتضى: الأمر محسوم.. كل الأسماء التي قالها رئيس النادي سترحل عن الزمالك مؤتمر موسيماني: لم أتحدث مع الدوليين بعد مباراة السنغال.. والأهلي مطالب بتحقيق الفوز دائما ياسر إبراهيم: نجحنا في إيقاف مرتدات الهلال خطيرة الشحات: هدفي في الهلال جاء بمجهود كل زملائي هدف الشحات يؤمن عبور الأهلي مجموعات إفريقيا بالفوز على الهلال
أخر الأخبار
كهربا: شعرت بإهانة لطلب فيديوهاتي كي يرينوها لـ كيروش.. وهذا الفارق بين الأهلي والزمالك 6 دقيقة | المحترفون
حوار ناري - البدري: إقالتي بسبب رفض التدخل بعملي.. وزوروا عقدي مع منتخب مصر 24 دقيقة | مصر
أحمد عبد القادر مرشح لجائزة لاعب الجولة في دوري أبطال إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
رومانو: محمد صلاح لم يفكر مطلقا في برشلونة 2 ساعة | ميركاتو
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات عمرو زكي.. الغزال الخامس 2 ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
رئيس كاف يبدي اطمئنانه على سير العمل في كوت ديفوار استعدادا لكأس إفريقيا 2023 2 ساعة | إفريقيا
مران الزمالك - تكثيف الحمل البدني وفيريرا يجتمع بـ زيزو 3 ساعة | مصر
مؤتمر كلوب: بنفيكا منافس خطير.. لويس دياز حاول كشف خباياهم لكني لم أفهم 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أشياء لم تحدث من قبل.. تقرير إيطالي: الأتزوري قد يشارك في كأس العالم بسبب إيران 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 2 (18)-(20) 3 الزمالك.. الأبيض إلى النهائي 3 قرعة المونديال 2022 - تونس أمام بطل العالم وحرب في المجموعة الثانية.. ومواجهات متكررة 4 مصدر من كاف لـ في الجول: رفعنا شكوى الاتحاد المصري إلى فيفا.. وهذا القرار المتوقع