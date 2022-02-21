مباشر في الدوري - المقاولون (0)-(0) سموحة.. هدوء في اللعب
الإثنين، 21 فبراير 2022 - 17:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب وسموحة في الدوري المصري.
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بداية المباراة
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