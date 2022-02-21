مباشر في الدوري - المقاولون (0)-(0) سموحة.. هدوء في اللعب

تشكيل الدوري - عمرو جمال يقود فاركو.. وأنطوي في هجوم طلائع الجيش

براون يتحدث لـ في الجول عن تدريب بنشرقي وعواد.. الهلال ورأيه في هزيمته ضد الأهلي

براون لـ في الجول: إحصائياتي مع الإسماعيلي لا تكذب.. ولا أحب الاعتقاد أن التعادل مع الأهلي سبب رحيلي

موسيماني: فينجر سألني عن أليو ديانج.. وعبد المنعم لاعب أوروبي

تشكيل الدوري – المقاولون يهاجم بـ أحمد علي.. وسموحة يتسلح بـ الوادي ومروان

اللجنة الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات الزمالك

قائمة الأهلي – غياب معلول وأيمن أشرف وعبد المنعم.. وعودة الشناوي

مجدي عبد الغني: عقد كهربا موثق في موعده الصحيح.. ولا أعلم من يروج للشائعات