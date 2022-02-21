مباشر الدوري المصري - المقاولون (0)-(0) سموحة.. بداية المباراة

موسيماني: فينجر سألني عن أليو ديانج.. وعبد المنعم لاعب أوروبي

تشكيل الدوري – المقاولون يهاجم بـ أحمد علي.. وسموحة يتسلح بـ الوادي ومروان

مجدي عبد الغني: عقد كهربا موثق في موعده الصحيح.. ولا أعلم من يروج للشائعات