انتهت في الدوري - المقاولون (0)-(0) سموحة.. تعادل سلبي
الإثنين، 21 فبراير 2022 - 17:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب وسموحة في الدوري المصري.
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نهاية المباراة بالتعادل السلبي
بداية المباراة
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