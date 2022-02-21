انتهت في الدوري - المقاولون (0)-(0) سموحة.. تعادل سلبي

المقاولون يعطل سموحة ويفشل في تحقيق الفوز للمباراة التاسعة على التوالي

الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع مصر للمقاصة.. القنوات الناقلة والمعلق

تشكيل الدوري - عمرو جمال يقود فاركو.. وأنطوي في هجوم طلائع الجيش

براون يتحدث لـ في الجول عن تدريب بنشرقي وعواد.. الهلال ورأيه في هزيمته ضد الأهلي

براون لـ في الجول: إحصائياتي مع الإسماعيلي لا تكذب.. ولا أحب الاعتقاد أن التعادل مع الأهلي سبب رحيلي

موسيماني: فينجر سألني عن أليو ديانج.. وعبد المنعم لاعب أوروبي

تشكيل الدوري – المقاولون يهاجم بـ أحمد علي.. وسموحة يتسلح بـ الوادي ومروان

اللجنة الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات الزمالك