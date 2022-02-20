الشعباني: في يوم مباراة المصري أمام سيراميكا كليوباترا.. كان لاعبونا يتدربون للقاء مازيمبي

الأحد، 20 فبراير 2022 - 23:52

كتب : FilGoal

معين الشعباني

كشف معين الشعباني مدرب النادي المصري عن طريقة تعامله مع ضعط مباريات الفريق بالفترة الحالية، مبديا رضاه عن النتائج.

المصري فاز على مازيمبي بهدفين مقابل لا شيء على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

وقال الشعباني في تصريحات عبر قناة المحور: "راضي عن نتيجتي أول مباراتين لـ المصري في المجموعات بالنظر لأنهما كانا أمام المنافسين المباشرين لنا على التأهل".

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وأضاف "التعادل مع القطن في الكاميرون ليس سهلا، والفوز على مازيمبي المتمرس إفريقيا أمر رائع. درسنا مازيمبي جيدا ولعبنا على نقاط ضعفهم، بالتحديد في الكرات الثابتة والأطراف، واستغللنا ذلك لتحقيق الفوز".

المدرب التونسي أكمل "في يوم مباراة المصري أمام سيراميكا كليوباترا، كان أعضاء الفريق الذين لعبوا اليوم يخوضون مرانا من أجل لقاء مازيمبي".

واستمر "أخذنا ما نريد من أول مباراتين في المجموعة، لكننا لم نحقق أي شيء حتى الآن، والآن لدينا مباراة قوية أمام أوتوهو على أرضهم، وسندرس مباراتهم أمام مازيمبي جيدا".

المصري رفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من الكونفدرالية الإفريقية، فيما تجمد رصيد مازيمبي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.

ويستعد المصري لمواجهة إيسترن كومباني يوم الأربعاء المقبل في الدوري، ثم يسافر إلى جمهورية الكونغو لمواجهة أوتوهو دويو في الجولة الثالثة من الكونفدرالية يوم الأحد.

الكونفدرالية الإفريقية المصري مازيمبي معين الشعباني
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