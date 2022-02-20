كواليس وصور تراها لأول مرة من حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس
الأحد، 20 فبراير 2022 - 21:17
كتب : FilGoal
اهتمام جماهيري كبير حظى به "البرومو" الدعائي للقاء محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس.
نرشح لكم
كيروش يكلف جهاز المنتخب بحضور تدريبات الأندية لمتابعة اللاعبين إيقاف مران الإسماعيلي أكثر من مرة لتصحيح أخطاء اللاعبين قبل مواجهة الجونة طلائع الجيش يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي بشأن بسام ولاشين تعرف على قرارات اجتماع شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي لاكاي: أتوقع تسجيل الأهداف في كل مباراة.. وسعيد بهز شباك زاناكو مرتين هاني سعيد: نسعى لحسم التأهل في الكونفدرالية مبكرا لمنح اللاعبين بعض الراحة جوائز فانتازي في الجول – MI Band 6 لصاحب المركز الأول في الجولة العاشرة سامي الشيشيني ينفي عبر في الجول انضمامه لجهاز الزمالك
أخر الأخبار
ويلشير يعود للعب كرة القدم من جديد 42 دقيقة | أوروبا