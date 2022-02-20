كواليس وصور تراها لأول مرة من حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس

الأحد، 20 فبراير 2022 - 21:17

كتب : FilGoal

كواليس حلقة محمد صلاح

اهتمام جماهيري كبير حظى به "البرومو" الدعائي للقاء محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

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محمد صلاح ليفربول
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