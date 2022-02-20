كواليس وصور تراها لأول مرة من حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس

إيقاف مران الإسماعيلي أكثر من مرة لتصحيح أخطاء اللاعبين قبل مواجهة الجونة

لاكاي: أتوقع تسجيل الأهداف في كل مباراة.. وسعيد بهز شباك زاناكو مرتين

هاني سعيد: نسعى لحسم التأهل في الكونفدرالية مبكرا لمنح اللاعبين بعض الراحة

جوائز فانتازي في الجول – MI Band 6 لصاحب المركز الأول في الجولة العاشرة